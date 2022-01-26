Гетманцев відзвітував, скільки ФОПів перейшли на касові апарати

«40 мільйонів українців, нарешті, отримали право на фіскальний чек», – зазначив голова податкового комітету Верховної Ради

З початку цього року фізособи-підприємці (ФОП) зареєстрували понад 300 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Більшість фізичних осіб-підприємців на єдиному податку вже встановили РРО/ПРРО. Ми маємо більше 300 000 касових апаратів, встановлених ФОП на ЄП. Ми маємо більш ніж п’ятитиразове підвищення рік до року кількості фіскальних чеків, що видаються нашим громадянам щоденно. 40 мільйонів українців, нарешті, отримали право на фіскальний чек», – написав він.

Сьогодні стало відомо, що Рада готова піти на поступки ФОПам. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. «Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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