Найбагатші росіяни втратили мільярди доларів через погрози РФ Україні та Заходу

Падіння фондових індексів компаній пояснюється геополітичнииою ситуацією

За останній місяць сукупні статки 104 найбагатших бізнесменів Росії скоротилися на $27,9 млрд. Про це повідомляє російська версія видання Forbes.

Падіння фондових індексів провідних російських компаній пояснюється геополітичниими ризиками та ситуацією навколо України. Журнал посилається на рейтинг Forbes Real-Time, який відстежує статки мільярдерів у реальному часі.

Видання дослідило зміни фондових індексів компаній із 20 грудня минулого року. Автори дослідження зафіксували на цей день курси валют та котирування акцій. За підрахунками Forbes, з того часу статки скоротилися у 76 російських мільярдерів.

У першій десятці російських бізнесменів за рівнем фінансових втрат опинилися:

основний власник НОВАТЕКу та «Сібуру» Леонід Міхельсон – мінус $2,1 млрд за місяць; статки – $25,5 млрд;

член ради директорів НОВАТЕКу та «Сібуру» Геннадій Тимченко – мінус $1,9 млрд; загальні статки – $22,8 млрд;

член Ради Федерації Сулейман Керімов, сім'я якого контролює компанію «Полюс» – мінус $1,8 млрд, загальні статки – $13,1 млрд;

основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов – мінус $1,7 млрд, загальні статки – $24,5 млрд;

засновник виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов – мінус $1,6 млрд, загальні статки – $1,9 млрд;

власник «Сибірської вугільної енергетичної компанії» та «Єврохіма» Андрій Мельниченко – мінус $1,5 млрд, загальні статки – $23,9 млрд;

засновник TCS Group Олег Тіньков – мінус $1,43 млрд, загальні статки – $5,4 млрд;

голова Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков – мінус $1,3 млрд, загальні статки – $11,3 млрд;

співвласник LetterOne та «Альфа-Груп» Михайло Фрідман – мінус $1,12 млрд, загальні статки – $13,9 млрд;

голова та основний власник «Норільського нікелю» Володимир Потанін – мінус $1,1 млрд, загальні статки – $25,5 млрд.

У відносному вираженні більше за інших стан скоротилися статки власника компанії Arrival Дениса Свердлова (за місяць впали на 46%), у засновника «Яндекс» Аркадія Воложа (на 26%) та банкіра Олега Тинькова (на 21%).

Раніше повідомлялося, що за час пандемії статки найбагатших людей світу зросли вдвічі.

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