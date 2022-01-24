Легендарна «Київська перепічка» тепер коштує стільки ж, як гамбургер із McDonald's

Кияни та гості столиці смакують перепічкою з лютого 1981 року

Столичний делікатес подорожчав на 5 грн – до 30 грн. Про це пише у Facebook журналіст Єгор Шуміхін.

«Сталося неминуче – «Київська перепічка» зрівнялася ціною з гамбургером із McDonald's. Столичний делікатес знову подорожчав на 5 грн, до 30 грн (бургер – 31 грн)», – повідомив Єгор Шуміхін.

Журналіст також поінформував, що перепічка відкрилася у лютому 1981 року. Її вартість у радянські часи становила 22 копійки. У 2010-х перепічка довгий час коштувала 4,5 грн, після чого її вартість поступово зростала.

У 2015 році вона становила 8 грн, з весни 2016 року – 10 грн, з грудня 2016 року – 12 грн, з грудня 2017 року – 15 грн, з грудня 2018 року – 17 грн, з вересня 2019 року – 18 грн, з вересня 2020 року – 20 грн, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 грн.

Нагадаємо, у Києві на День Незалежності, 24 серпня, до кіосків із відомим столичним фаст-фудом «Київська перепічка» шикувалися черги по кількадесят метрів.

Раніше у столиці піднялася ціна на легендарну київську перепічку. Славнозвісний фаст-фуд коштував 25 грн.