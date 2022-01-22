Glovo купив Zakaz.ua: деталі угоди

Про плани Glovo стало відомо наприкінці листопада 2021 року

Повідомити про закриття угоди в Київ приїде співзасновник іспанського сервісу

Представник глобального офісу Glovo іде в Україну, аби оголосити про купівлю українського сервісу доставки їжі із супермаркетів Zakaz.ua. Про це пише dev.ua.

27 січня в Київ приїде представник глобального офісу Glovo, який і оголосить про завершення угоди. Мова про співзасновника сервісу Оскара Пьера.

Умови угоди

Як повідомляє ain.ua, іспанський сервіс доставки Glovo закрив угоду щодо придбання українського сервісу доставки їжі із супермаркетів Zakaz.ua.

За даними видання, частина інвесторів отримали виплати готівкою, інша частина – 20% готівкою та 80% акціями Glovo.

Основний акціонер Zakaz.ua, фонд Chernovetskyi Investment Group вибрав другий варіант. Зазначається, що це дозволить компанії максимізувати свій прибуток від інвестицій в Zakaz.ua.

Інші інвестори отримали виплати готівкою та повністю припиняють свою участь у проєкті.

Міноритарні інвестори, які мали невеликі частки, отримали виплату за вищою оцінкою, ніж CIG, зазначає видання.

Скільки коштує Zakaz.ua

За оцінками учасників ринку, сума угоди може становити до $80 млн. Пізніше виявилося, що ця оцінка є завищеною та переговори стартували від $15-20 млн.

Повідомляється, що підписання угоди затяглося через складний та довгий процес due diligence Zakaz.ua.

Останній корпоратив

Комерційний директор Zakaz.ua Євген Нетреба від коментарів щодо угоди відмовився. Раніше Zakaz.ua спростував інформацію про угоду.

Проте сьогодні команда сервісу відгуляла гучний корпоратив. Нетреба пояснив подію тим, що грудень традиційно став найуспішнішим місяцем року, і це відсвяткували як і зазвичай у січні.

Проте це, ймовірно, прощальний корпоратив команди Zakaz.ua до приходу нового інвестора.

Про плани Glovo на покупку Zakaz.ua стало відомо наприкінці листопада 2021 року. Тоді ЗМІ зазначали, що одна з основних причин, через які може відбутися продаж Zakaz.ua – те, що бізнес компанії все ще потребує постійних додаткових інвестицій.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві 26-річного громадянина Туркменістану, який працює кур’єром Glovo і оштрафував його на 17 тис. грн.