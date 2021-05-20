Члени НКРЕКП стали офіційними мільйонерами, – нардеп

7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному

Члени тарифної комісії НКРЕКП після рішення виплатити самим собі премії за «високоінтелектуальну працю» стали офіційними мільйонерами за кошти споживачів комунальних послуг.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Національна комісія, сама контролює себе, сама досліджує і сама собі платить, до речі, величезні премії та зарплатні з наших з вами комунальних платежів. Вони вже всі стали офіційними мільйонерами за особливо інтелектуальний труд», – заявив нардеп.

Окрім того, керівництво НКРЕКП обґрунтовано підозрюється в корупційних зловживаннях і штучному спотворенню енергоринку в інтересах визначеного кола трейдерів.

«Вже вся Україна знає про тіньові схеми, які сьогодні спекулятивні існують на цьому ринку. Вони не на 100 мільйонів, вони на мільярди, на десятки мільярдів гривень. На них хтось заробляє», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю «стимулювати високоінтелектуальну працю». Такі премії чинний склад комісії виписує кожні 3 місяці. Витрати на виплату премій за останні 6 місяців склали 2,5 млн грн.

В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

28 квітня НКРЕКП прийняла рішення про підвищення фонду заробітної плати на 2022 рік ще на 50 млн грн.

На початку травня Національна поліція відкрила кримінальну справу по факту виплати членами НКРЕКП самим собі премій за І квартал 2021 року.