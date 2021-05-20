Уряд залишає 5 млн громадян без гарячої води, а установи без газу – Кличко

Із 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом «покладення спеціальних обов’язків»

Уряд та НАК «Нафтогаз України» своїми діями вже в травні залишають 120 міст - 5 мільйонів громадян – без гарячої води, а бюджетні установи – без природного газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення. Оскільки з 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

«Як голова Асоціації міст України я хочу висловити позицію представників місцевого самоврядування. Сьогодні склалася критична ситуація. Із 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом «покладення спеціальних обов’язків». Такий режим передбачав обов’язковість постачання газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими умовами, – сказав Кличко. – НАК «Нафтогаз» вже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАКу. Це призведене до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також – до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень».

Кличко нагадав, що 9 лютого цього року між урядом, «Нафтогазом», НКРЕКП та Асоціацією міст України був укладений Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов’язання: тарифи на послуги постачання тепла та гарячої води протягом опалювального сезону не зросли. А також було забезпечене безперебійне надання цих послуг споживачам.

Втім уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. Зокрема, не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. А також арештовують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати.

«Отже, уряд та «Нафтогаз» своїми діями вже в травні залишають 120 міст – 5 мільйонів громадян – без гарячої води, а бюджетні установи – без природного газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення, – наголосив голова АМУ. – Ми, представники місцевого самоврядування, вимагаємо: негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств та припинити нарахування непомірних штрафних санкцій; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади; гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, що врахована в діючих тарифах на тепло та гарячу воду для населення; ухвалити законопроект, що забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий природний газ, списання штрафних санкцій та відшкодування різниці в тарифах. Ці питання необхідно вирішити невідкладно! Не можна залишати людей без послуг і перекладати на місцеві бюджети витрати, які вони не зможуть покрити!».