Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб
Найчастіше корупціонерів ловлять на хабарах
Зараз у переліку НАЗК майже 37 тисяч записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями
У січні 2021 року Національне агентство з попередження корупції внесло до Реєстру корупціонерів відомості про 520 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначено, що 126 осіб притягнуто до кримінальної та 394 - до адміністративної відповідальності.
Притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності за сферами діяльності:
- Депутатів місцевої ради – 200;
- Посадових осіб місцевого самоврядування – 24;
- Працівників Національної поліції або поліцейських – 28;
- Державних службовців – 20;
- Присяжних – 20.
За корупційними статтями Кримінального кодексу України:
- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди – 82;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;
- зловживання впливом – 12;
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним – 7;
- підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;
- зловживання владою або службовим становищем – 3.
За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:
- несвоєчасне подання декларацій за минулий рік – 370;
- порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів – 22.
Всього з початку року до Реєстру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36 818 записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями і 12 875 - за адміністративними.