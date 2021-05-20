Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб

Зараз у переліку НАЗК майже 37 тисяч записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями

У січні 2021 року Національне агентство з попередження корупції внесло до Реєстру корупціонерів відомості про 520 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначено, що 126 осіб притягнуто до кримінальної та 394 - до адміністративної відповідальності.

Притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності за сферами діяльності:

Депутатів місцевої ради – 200;

Посадових осіб місцевого самоврядування – 24;

Працівників Національної поліції або поліцейських – 28;

Державних службовців – 20;

Присяжних – 20.

За корупційними статтями Кримінального кодексу України:

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди – 82;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;

зловживання впливом – 12;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним – 7;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;

зловживання владою або службовим становищем – 3.

За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

несвоєчасне подання декларацій за минулий рік – 370;

порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів – 22.

Всього з початку року до Реєстру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36 818 записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями і 12 875 - за адміністративними.