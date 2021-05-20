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    Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб

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    Найчастіше корупціонерів ловлять на хабарах - Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб

    Найчастіше корупціонерів ловлять на хабарах

    Фото: Офіс генпрокурора

    Зараз у переліку НАЗК майже 37 тисяч записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями

    У січні 2021 року Національне агентство з попередження корупції внесло до Реєстру корупціонерів відомості про 520 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    Зазначено, що 126 осіб притягнуто до кримінальної та 394 - до адміністративної відповідальності.

    Притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності за сферами діяльності:

    • Депутатів місцевої ради – 200;
    • Посадових осіб місцевого самоврядування – 24;
    • Працівників Національної поліції або поліцейських – 28;
    • Державних службовців – 20;
    • Присяжних – 20.

    За корупційними статтями Кримінального кодексу України:

    • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди – 82;
    • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;
    • зловживання впливом – 12;
    • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним – 7;
    • підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;
    • зловживання владою або службовим становищем – 3.

    За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

    • несвоєчасне подання декларацій за минулий рік – 370;
    • порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів – 22.

    Всього з початку року до Реєстру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36 818 записів, з них 5970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями і 12 875 - за адміністративними.

    Теги: корупція в Україні НАЗК самоврядування реєстр
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    Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб