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    Економіка та фінанси

    Члени сімей загиблих військових одержуватимуть підвищені пенсії

    У квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців - Члени сімей загиблих військових одержуватимуть підвищені пенсії
    У квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців
    фото: glavcom.ua

    Більше 2,2 тисяч людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень

    Пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили в середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

    Лазебна повідомила, що у квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. За результатами перерахунків більше 2,2 тисяч людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень.

    Мінімальні гарантії щодо пенсій членам сім’ї загиблого військовослужбовця передбачають, що така пенсія на кожного члена сім’ї складає не менше:

    • 7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя,
    • 6 100 грн – на кожну дитину.

    Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

    Раніше президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Україна пенсія окупація Марина Лазебна #stoprussia
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    Члени сімей загиблих військових одержуватимуть підвищені пенсії