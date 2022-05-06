Члени сімей загиблих військових одержуватимуть підвищені пенсії

Більше 2,2 тисяч людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень

Пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили в середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Лазебна повідомила, що у квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. За результатами перерахунків більше 2,2 тисяч людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень.

Мінімальні гарантії щодо пенсій членам сім’ї загиблого військовослужбовця передбачають, що така пенсія на кожного члена сім’ї складає не менше:

7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя,

6 100 грн – на кожну дитину.

Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

Раніше президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.