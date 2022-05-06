Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки»: що обговорять

Лідери G7 планують збільшити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів країн «Великої сімки». Головною темою саміту стане війна Росії в Україні та посилення антиросійських санкцій, повідомила на брифінгу 6 травня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Вони (лідери G7 — ред.) обговорять останні події щодо російського вторгнення, глобальний вплив війни Путіна, покажуть підтримку України та її майбутнього, а також виявлять єдність G7 та її колективну відповідь, зокрема збільшення безпрецедентних за обсягом санкцій проти Росії», — сказала вона.

Псакі уточнила, що не може наразі конкретизувати нові санкції проти Росії, але зазначила, що вони передбачатимуть обмеження проти фізичних і юридичних осіб РФ і заходи з попередження уникнення санкцій.

Речниця Білого дому також наголосила на символічності дати, коли відбувається саміт «Великої сімки».

«Гадаю, не варто ігнорувати і значення того, коли саме відбудеться зустріч G7 — а саме напередодні Дня перемоги в Росії, чий президент Путін однозначно показував своє бажання оголосити цей день днем перемоги над Україною. Звісно, це не так», — додала вона.

Як раніше повідомлялося, «Велика сімка» зробила несподівану пропозицію Україні. Також країни «Великої сімки» (G7) пообіцяли зберігати та посилювати тиск на Росію у зв'язку із ситуацією в Україні.