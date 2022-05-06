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    Банкова відповіла на закид Медведєва про «анексію Польщею Західної України»

    Польща допомагає Україні, а не планує захопити її територію, вона не варвар, як Росія&nbsp;&ndash;&nbsp;так відрегував на скандальну заяву Дмитра Медведєва Офіс президента - Банкова відповіла на закид Медведєва про «анексію Польщею Західної України»
    Польща допомагає Україні, а не планує захопити її територію, вона не варвар, як Росія – так відрегував на скандальну заяву Дмитра Медведєва Офіс президента
    фото: shutterstock

    Подоляк порівняв риторику Медведєва із скандальними заявами покійного Жириновського

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував заяву третього президента Росії Дмитра Медведєва про майбутню окупацією Польщею Західної України. Про це він написав у Twitter.

    «Польща – великий друг, союзник і партнер України», – наголосив Подоляк. Він нагадав, що цивілізований світ, на відміну від Росії, не мислить категоріями анексій та захоплень. А Польща, додав радник Андрія Єрмака, не ніж у спину встромляє, а подає Україні руку допомоги.

    «Не всі такі варвари, як Росія», – іронічно заявив Михайло Подоляк.

    Риторику ж заяви Дмитра Медведєва представник Офісу президента порівняв із скандальними ескападами колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського, який нещодавно помер: «Дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі».

    Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда учора, 5 травня, виступаючи з нагоди Дня Конституції країни, заявив, що Польща допоможе Україні відбудуватися після війни, і що у майбутньому між двома країнами більше ніколи не буде кордону.

    «Ми будемо жити разом на цій землі, відбудовуючи себе і будуючи наше спільне щастя, нашу спільну силу, яка дозволить нам протистояти кожній небезпеці, і на яку всі боятимуться нападати в майбутньому і бояться їй загрожувати», – заявив тоді Дуда.

    Кремлівські чиновники інтерпретували ці слова Дуди по-своєму. Так, Дмитро Медведєв назвав це оголошенням територіальних претензій Польщі до України і початком польської анексії території Західної України.

    Теги: росія окупанти Володимир Жириновський війна Дмитро Медведєв Україна окупація Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова відповіла на закид Медведєва про «анексію Польщею Західної України»