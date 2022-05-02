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    Економіка та фінанси

    Щорічна індексація пенсій: що передбачає новий закон

    Щорічна індексація пенсій: що передбачає новий закон
    фото: glavcom.ua

    Пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування

    Президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

    Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

    Індексація всіх пенсій буде проводитись з 1 березня на загальних умовах із урахуванням одного показника коефіцієнта збільшення в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

    Також законом передбачено:

    • відновлення права на достроковий вихід на пенсію особам, звільненим з роботи у зв’язку із реорганізацією/ліквідацією підприємства або за станом здоров’я (не більш як за півтора року до досягнення пенсійного віку);
    • надання права на дострокову пенсію батькам дітей, хворих на тяжке рідкісне захворювання.

    Нагадаємо, пенсії українців у результаті індексації з 1 березня 2022 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.

    Також експерт розповів про «хитрість», яка допоможе збільшити пенсію при нестачі стажу.

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    Теги: росія окупанти пенсіонери війна закон Україна пенсія окупація #stoprussia
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    Щорічна індексація пенсій: що передбачає новий закон