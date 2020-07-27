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    У Німеччині спалах Covid-19: серед хворих можуть бути українці

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    У Баварії коронавірус виявили у сезонних працівників з України - У Німеччині спалах Covid-19: серед хворих можуть бути українці
    У Баварії коронавірус виявили у сезонних працівників з України
    Фото: ЕРА

    Через зараження довелось ізолювати 480 співробітників ферми

    На одній фермі у баварському районі Дінгольфінг-Ландау коронавірус виявлений одразу у 174 працівників, повідомила місцева влада.

    В результаті всіх 480 працівників сільгосппідприємства відправили на карантин. Залишати приміщення не можуть навіть ті працівники ферми, результати тестування яких виявились негативними.

    «Щоб уникнути подальшого поширення (коронавірусу. - Ред.), ми, на жаль, мусимо зробити цей крок для захисту населення», - сказав голова округу Вернер Бумедер (Werner Bumeder).

    За його словами, працівники, що допомагають зі збром врожаю, приїхали на ферму з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.

    Тестування працівників було проведено після того, як раніше цього тижня стало відомо, що на фермі інфікувалися семеро співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, імовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин усіх співробітників ферми.

    Як наголосила міністерка охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль (Melanie Huml), на інших фермах в Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.

    Джерело: Deutsche Welle

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