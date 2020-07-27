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    У світі

    Вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів

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    Вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті від&nbsp;Covid-19 - Вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів
    Вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті від Covid-19

    Хворі на Covid-19 пацієнти з діабетом в шість разів частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше схильні до летальних наслідків

    Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при коронавірусі в 12 разів.

    Про це повідомляє портал MedicalXpress.

    Згідно широкомасштабного дослідження, хворі на Covid-19 пацієнти з діабетом в шість разів частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше схильні до летальних наслідків.

    Також це захворювання сприяє більш важкому протіканню коронавірусної інфекції. Діабет знаходиться на другому місці по важкості ускладнень при коронавірусі після серцево-судинних захворювань.

    Професор медицини Каліфорнійського університету Пракаш Дідвані нагадав, що одним з найсерйозніших ускладнень діабету вважається зниження імунних захисних функцій організму. Крім цього, захворювання може привести до інсульту, інфаркту міокарда, порушення іннервації кінцівок, роботи нирок і зору.

    Дослідники порадили діабетикам підвищувати фізичну активність (до 150 хвилин в тиждень), повноцінно спати, займатися аутотренінгом і стежити за диханням.

    За їхніми даними, людям з діабетом особливо важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів при спілкуванні з іншими громадянами.

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    хвороби коронавірус
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