Ціна на золото досягнула максимуму з 2011 року. Дорожчає і срібло графіка



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Золото подорожчало до максимуму з 2011 року, срібло - з 2016 року

Ціна унції золота в понеділок виросла на $24,5 і досягла показника в $1 840 за унцію. Це найвища ціна дорогоцінного металу з вересня 2011 року, повідомляє Reuters.

Причиною різкого підвищення попиту на золото стало затвердження Європейським Союзом пакету фінансової допомоги в розмірі 1,8 трлн євро для подолання негативних економічних наслідків пандемії.

Також на зростання ціни впливає і послаблення американського долара, пояснює видання. Конгрес США вже схвалив виділення $3 трлн на підтримку економіки і готує ще один великий пакет допомоги. На ослаблення долара впливає і зниження Федеральним Резервом облікової ставки до 0,25%.

На думку 42 опитаних Reuters аналітиків ринку дорогоцінних металів, середня ціна золота в 2020 році складе не менше $1 713, а в 2021 році - $1 800 за унцію.

Крім золота, зростає попит на срібло. З початку поточного тижня унція срібла подорожчала на 5,5% до $21,4. Це найвища ціна металу з липня 2016 року.

Відновлення промисловості після спаду виробництва в першій половині 2020 року, викликаного пандемією COVID-19, стимулює попит на срібло, пояснює видання.

У березні ціни на золото піднялися до $1700 за унцію вперше за вісім років. Це сталося на тлі різкого падіння цін на нафту і переживань ринків через коронавірус. Ціні на золото прогнозували зростання до рекордних $2000 за унцію в зв'язку з заходами для обмеження негативних наслідків пандемії.

Разом з тим, на початку червня золото дешевшало на тлі надій на відновлення світової економіки.