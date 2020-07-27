Жінки-лідери країн виявилися успішнішими в боротьбі з коронавірусом



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Ангела Меркель і Джасінда Ардерн



Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Лагард високо оцінила відповідь жінок-політиків на пандемію Covid-19

Жінки-лідери держав виявилися успішнішими в боротьбі з пандемією коронавірусу, ніж чоловіки.

Про це заявила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, а статистику підтвердило британське видання The Independent.

Лагард високо оцінила відповідь жінок-політиків на пандемію Covid-19, зазначивши, що їх дії були активними, а стиль спілкування з громадянами-зрозумілий.

«Для себе я зрозуміла, що жінки, як правило, працюють краще. Я упереджена, як жінка, але віддаюся цій упередженості», - оголосила вона.

За даними видання, оцінки глави ЄЦБ дійсно вірні. Так, до першої десятки країн, які найбільше постраждали від коронавірусу як за загальною кількістю випадків, так і за кількістю захворювань на один мільйон населення, входять держави, на чолі яких стоять чоловіки.

Так, в п'ятірку країн, якими керують чоловіки, з найбільшим числом випадків заражень на один мільйон осіб входять Бахрейн (22,1 тисячі), Чилі (17,5 тисячі), Панама (12,9 тисяч), Вірменія (12,2 тисячі ) і США (11,9 тисячі). Найгірші показники країн, де керують жінки, - Бельгія (5,5 тисячі), Болівія (5,4 тисячі), Швейцарія (3,9 тисячі), Німеччина (2,4 тисячі) і Данія (2,3 тисячі).

При цьому кореляція між успіхом країни в боротьбі з коронавірусом і тим, чи управляє нею жінка, помітна і з урахуванням поправок на витрати на охорону здоров'я, розвиненість туризму і щільність населення. Крім цього враховано і те, що жінки займають керівні посади тільки в десяти відсотках держав.

Так, в країнах з однаковою чисельністю населення - Ірландії і Новій Зеландії - число виявлених випадків відрізняється в 25 разів за станом на кінець липня. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн отримала міжнародну похвалу за її рішучу і ранню відповідь, яка допомогла заблокувати поширення вірусу.

У дослідженні економістів СУПРЕМ Гарікіпаті і Уми Камбхампаті (Supriya Garikipati, Uma Kambhampati) висунута гіпотеза, що країни, які очолюють жінки, краще впоралися з коронавірусів завдяки якостям, властивим жінкам-лідерам. Стверджується, що жінки більш схильні ризикувати станом економіки, а не життями людей, і вважають за краще стиль керівництва, заснований на емпатії і наукових даних.

«Навіть з урахуванням інституційного контексту та інших заходів контролю, країни, на чолі яких стоять жінки, отримали перевагу в нинішній кризі», - уклали дослідниці.

За даними на 27 липня, в світі налічується більше 16,1 мільйона заражених коронавірусів, з них понад 645 тисяч померли, ще 9,2 мільйона одужали. Найбільше інфікованих знаходяться в США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.