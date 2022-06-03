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  4. Ціни на цибулю в Україні різко зросли: названі причини
рус
    Економіка та фінанси

    Ціни на цибулю в Україні різко зросли: названі причини

    В Україні різко зросли ціни на цибулю - Ціни на цибулю в Україні різко зросли: названі причини
    В Україні різко зросли ціни на цибулю
    фото з відкритих джерел

    Цибуля коштує в середньому в тричі вище, ніж на початку червня минулого року

    В Україні з початку тижня відпускні ціни на імпортну цибулю почали стрімко зростати. Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

    Відзначається, що на сьогоднішній день основна пропозиція на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, зокрема, виробництва Польща. Зростання цін на цибулю аналітики пояснюють як скороченням запасів даної продукції в самій Польщі, так і значним зростанням цін на логістичні послуги.

    «Вже сьогодні ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. Таким чином, за тиждень дана продукція стала дорожчою в середньому на 30%. При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція цього овоча стрімко скорочується», – йдеться в повідомленні.

    Як відзначають експерти, запаси торішньої цибулі в Україні практично вичерпані.

    У той час дана продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогоднішній день під окупацією.

    Разом з тим на даний момент ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому в тричі вище, ніж на початку червня минулого року.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Крім того, російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ціни на цибулю в Україні різко зросли: названі причини