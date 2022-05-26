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    Дефіцит солі. Найбільша мережа супермаркетів зробила спеціальну заяву

    Окупанти розбомбили підприємство &laquo;Артемсіль&raquo; - Дефіцит солі. Найбільша мережа супермаркетів зробила спеціальну заяву

    Окупанти розбомбили підприємство «Артемсіль»

    фото: Перша приватна мемарня/ Тelegram

    Постачальники солі просять киян набратися терпіння на 2-3 дні

    Постачальники солі просять українців не панікувати і повідомляють, що дефіцину популярного товару не буде. Відповідну заяву зробили пресслужба торгівельної мережі АТБ.

    Постачальники солі просять киян набратися терпіння на 2-3 дні.

    «Ажіотаж був створений штучно. Люди трохи злякалися, що солі не буде, бо «Артемсіль» перебувала у зоні бойових дій і не могла працювати. Ми готові до цього ще з березня і почали шукати аналоги в Україні та за її межами. І знайшли», – запевнив представник торговельної мережі АТБ Сергій Демченко.

    У коментарі «Вечірньому Києву» Демченко повідомив, що вже понад місяць в АТБ на полицях присутня сіль турецького виробництва. Її нині закупили достатньо, повідомив

    «Чотириста тисяч пачок солі вагою до кілограма кожна вже в дорозі. Вони з’являться у мережі АТБ найближчими днями. Нехай люди в столиці не хвилюються, солі вистачить всім! Треба набратись терпіння на 2-3 дні», – зазначив Демченко.

    Нагадаємо, що з полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

    Тим часом, у Росії у квітні та березні різко подорожчала сіль. Зростання ціни на цей товар стало найбільшим з 2006 року

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    Теги: окупанти війна продукти Україна окупація #stoprussia
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    Дефіцит солі. Найбільша мережа супермаркетів зробила спеціальну заяву