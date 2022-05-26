Дефіцит солі. Найбільша мережа супермаркетів зробила спеціальну заяву

Постачальники солі просять киян набратися терпіння на 2-3 дні

Постачальники солі просять українців не панікувати і повідомляють, що дефіцину популярного товару не буде. Відповідну заяву зробили пресслужба торгівельної мережі АТБ.

Постачальники солі просять киян набратися терпіння на 2-3 дні.

«Ажіотаж був створений штучно. Люди трохи злякалися, що солі не буде, бо «Артемсіль» перебувала у зоні бойових дій і не могла працювати. Ми готові до цього ще з березня і почали шукати аналоги в Україні та за її межами. І знайшли», – запевнив представник торговельної мережі АТБ Сергій Демченко.

У коментарі «Вечірньому Києву» Демченко повідомив, що вже понад місяць в АТБ на полицях присутня сіль турецького виробництва. Її нині закупили достатньо, повідомив

«Чотириста тисяч пачок солі вагою до кілограма кожна вже в дорозі. Вони з’являться у мережі АТБ найближчими днями. Нехай люди в столиці не хвилюються, солі вистачить всім! Треба набратись терпіння на 2-3 дні», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що з полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

Тим часом, у Росії у квітні та березні різко подорожчала сіль. Зростання ціни на цей товар стало найбільшим з 2006 року