Російські військові потягами крадуть зерно на Херсонщині

Пшеницю відправляють в Росію потягами Північно-Кавказької залізниці

Рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у власному Telegram-каналі.

«Хочуть повторити Голодомор не тільки в Україні, а й спричинити голод у світі», – написала Денісова.

Вона вже отримала кілька повідомлень від мешканців Кримського півострова збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «Зерно». Усі вони належать Північно-Кавказькій залізниці РФ.

Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю.

«Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових і на цей час там розміщена велика кількість зерносховищ. Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту», – припустила Денісова.

Вона також нагадала, що вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що третина українських полів непридатна для посіву.

Розв'язана Росією війна може призвести до глобальної продовольчої катастрофи, прогнозують в ООН.