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    Події в Україні

    Запоріжжя: окупанти змушують фермерів задешево продавати їм зерно

    У фермерів, які відмовляються від співпраці, окупанти зерно забирають силою - Запоріжжя: окупанти змушують фермерів задешево продавати їм зерно
    У фермерів, які відмовляються від співпраці, окупанти зерно забирають силою
    фото з відкритих джерел

    У деяких випадках збіжжя просто забирають

    Російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають. Такі дії рашистів є порушенням правил та звичаїв війни. Про це повідомили у Запорізькій військовій обласній адміністрації.

    «Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів», – ідеться в повідомленні.

    При цьому у самому Мелітополі місцеві мешканці продовжують чинити опір окупантам. Зокрема, вночі невідомі люди розклеюють патріотичні листівки з текстом «Мелітополь – це Україна».

    Раніше озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна зерно військові пограбування Україна Людмила Денісова Порту харчування населення окупація час #stoprussia
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    Запоріжжя: окупанти змушують фермерів задешево продавати їм зерно