«Змова на ринку пального». АМКУ оштрафував АЗС групи Коломойського на 4,7 млрд

Дії АЗС групи «Приват» Коломойського щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти АМКУ визнав узгодженими антиконкурентними

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії АЗС групи «Приват» Ігоря Коломойського на 4,7 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні АМКУ 30 березня.

Мова йде про ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ «Укрнафта»).

Рішення про визнання дій компаній щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти визнано антиконкурентними узгодженими діями на засіданні АМКУ 30 березня 2021 року.

«На час здійснення розслідування було встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками «АВІАС» (далі – проект «АВІАС»). У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних станцій (далі – мережа «АВІАС»). Ці АЗС працюють під різними брендами у всіх регіонах України. Загалом їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни», – зазначають в АМКУ.

Антимонопольний комітет визначив, що проект «АВІАС» є «організованим, координованим та функціонує з метою погодження цінової і торговельної поведінки учасників».

За даними АМКУ, про це свідчать такі обставини:

у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY (ексклюзивна марка ПАТ «Укртатнафта»);

у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону;

існував «Центр», до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у місті Дніпро. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій мережі.

виявлено значну кількість типових, здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;

встановлено, що фізичні особи, які займали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проекту;

постійно змінювався склад юридичних осіб – учасників проекту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації (у місті Харкові).

АМКУ встановив, що оператори АЗС, у т. ч. ПАТ «Укрнафта», закуповували у ПАТ «Укртатнафта» світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне.

Антимонопольний комітет підкреслює, що така погоджена поведінка учасників проекту «АВІАС» порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі «АВІАС» встановлювалися в антиконкурентних умовах.

АМКУ ухвалив за вказані порушення накласти на вищеперераховані суб’єкти господарювання штрафи у загальному розмірі 4,7 млрд грн.

«Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення»,– прокоментувала голова АМКУ Ольга Піщанська.

Антимонопольний комітет розпочав розслідування цієї справи в 2016 році. Тоді комітет підозрював змову на ринку бензину.

5 березня 2021 року держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік. Цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.