В Україні подорожчає пальне. Експерт розповів, коли і чому це станеться

Експерт розповів, коли та чому в Україні треба чекати на подорожчання пального

В Україні подорожчає пальне. Вже в травні ціни зростуть на дизельне пальне та скраплений автомобільний газ. Такий прогноз дав Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95».

«…на скільки саме ціни можуть вирости. Не беруся прогнозувати. Це неможливо, коли є дефіцит. Влітку 2017 року ціна на скраплений газ зросла з 12 до 17 грн/л через брак всього 10% в балансі. У травні ж вона очевидно буде вище», - зазначив Куюн.

За його словами, пальне буде дорожчати через дефіцит, який ми будемо спостерігати вже в кінці квітня – на початку травня. Проблемних позицій дві – дизельне пальне і скраплений газ. Хоча не все зрозуміло і з бензином.

«Головна причина (дефіциту – ред.) - заминка в поставках «Роснєфті», на частку якої в минулому році припало до 22% ринку зазначених палив. Була надія на швидку заміну Proton Energy, яка продавала ці ресурси з 2016 року, але на сьогодні ясності з новим трейдером немає і, ймовірно, не буде до наступного тижня. Мало того, несподівано зупинився білоруський «Нафтан». Поставки цього заводу в Україні невеликі, основний обсяг йде з Мозиря, але все ж», - пояснив експерт.

Про те, наскільки Україна залежить від російського та білоруського пального, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Куюн відмічає: ситуація ускладнюється пізньою весною. А це означає, що активізація польових робіт зміститься як раз на кінець квітня – початок травня, коли пального і без того не буде вистачати.

До проблем з російським пальним додасться плановий ремонт Мозирського НПЗ – одного з найбільших постачальників пального в Україну.

Ще одна проблема - в кінці квітня США можуть відновити санкції щодо ще одного білоруського нафтопереробного підприємства – «Нафтан». І, зрозуміло, що будь-який контрагент заводу ризикує опинитися під санкціями сам.

Також до травня запаси дизпалива вичерпаються. І ринку необхідно буде знайти 300 тисяч тонн – це майже 50% обсягу продажів. Доведеться якось вирішувати проблему і зі скрапленим газом, дефіцит якого складатиме, за підрахунками експерта, приблизно 25% від обсягів ринку.

«Що це означає для цін? Нічого доброго. Буде зростання. Брак газу можна закрити бензином. Але знову ж таки, запасів бензину ніхто не тримає, значить, зростання попиту підстьобне ціни і на нього», - резюмує Куюн.