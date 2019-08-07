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    Економіка та фінанси

    Цього року попит на електромобілі в Україні виріс у 1,5 рази

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    Цього року попит на електромобілі в Україні виріс у 1,5 рази

    Основну частину (91%) ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації

    Протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Про це повідомляється на сайті асоціації автовиробників Укравтопрома.

    «За сім місяців цього року в Україні було зареєстровано 4035 автомобілів, що працюють винятково на електротязі, з них 3742 легкових і 293 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 53%», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що основну частину (91%) ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації.

    «Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по липень 1899 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 318 реєстрацій. Третьою за популярністю стала електрична версія BMW i3 з результатом 216 авто», - додають в Укравтопромі.

     

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