Дефіцит овочів. Яких продуктів може не вистачати?

Проте у річному споживанні заступник міністра не вбачає жодних загроз в дефіциті базових продуктів харчування.

Висоцький зазначає, що незважаючи на всі складності і воєнний час фактично весняна посівна компанія завершується. Уже посіяно близько 90% від того, що планувалося посіяти цього року. Посіяно 200 тисяч гектарів ярої пшениці, майже мільйон ярого ячменю, 157 тисяч гектарів вівса, 50 тисяч гектарів гречки, проса, 4 мільйони гектарів соняшника.

«По олії також немає пересторог, у нас існує запас соняшнику - це десятирічне споживання олії. Крім того, посаджено 1,1 мільйон гектарів картоплі - це більш ніж достатньо для внутрішнього споживання», - додав заступник міністра.

Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

Рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

Крім того, російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають.

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