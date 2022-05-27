  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Дефіцит овочів. Яких продуктів може не вистачати?
рус
    Економіка та фінанси

    Дефіцит овочів. Яких продуктів може не вистачати?

    В Україні може виникнути дефіцит ранньої групи овочів, які вирощували у Херсонській та Запорізькій областях - Дефіцит овочів. Яких продуктів може не вистачати?
    В Україні може виникнути дефіцит ранньої групи овочів, які вирощували у Херсонській та Запорізькій областях
    фото з відкритих джерел

    Дефіциту базових продуктів не очікується

    В Україні через окупацію півдня рашистами може виникнути дефіцит деяких овочів. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в інтерв'ю «Українському радіо».

    «Є напруження по ранній овочевій групі, зокрема це молода цибуля, морква, буряк, адже овочі саме ранньої групи вирощували у Херсонській та Запорізькій областях», – заявляє Висоцький.

    Проте у річному споживанні заступник міністра не вбачає жодних загроз в дефіциті базових продуктів харчування.

    Висоцький зазначає, що незважаючи на всі складності і воєнний час фактично весняна посівна компанія завершується. Уже посіяно близько 90% від того, що планувалося посіяти цього року. Посіяно 200 тисяч гектарів ярої пшениці, майже мільйон ярого ячменю, 157 тисяч гектарів вівса, 50 тисяч гектарів гречки, проса, 4 мільйони гектарів соняшника.

    «По олії також немає пересторог, у нас існує запас соняшнику - це десятирічне споживання олії. Крім того, посаджено 1,1 мільйон гектарів картоплі - це більш ніж достатньо для внутрішнього споживання», - додав заступник міністра.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Крім того, російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дефіцит овочів. Яких продуктів може не вистачати?