Держава у травні перевиконала бюджет за доходами на 8,5%



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Загалом, протягом травня до бюджету надійшло 104,12 мільярда гривень доходів

У травні 2019 року доходи державного бюджету України було перевиконано на 8,5% проти закладених у законі про державний бюджет показників.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Загалом, протягом травня до бюджету надійшло 104,12 мільярда гривень доходів, хоча заплановано було отримати близько 95 мільярдів гривень.

Водночас, за січень-травень 2019 року доходи державного бюджету недовиконали на 2%. Зокрема, через високі показники недовиконання доходів державного бюджету у попередні місяці.

Також у Державній казначейській службі оприлюднили інформацію про залишок коштів на єдиному рахунку держави.

Так, за травень він зменшився з 36,85 мільярда гривень до 27,5 мільярда гривень.

Єдиний казначейський рахунок — це основний рахунок держави, з якого вона здійснює розрахунки за своїми видатками в рамках передбаченого бюджетного плану. Залишок на цьому рахунку непостійний та залежить від періоду року та стану виконання дохідної частини бюджету.