Державіаслужба розподілила нові маршрути серед авіакомпаній України
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МАУ отримала дозвіл на польоти до столиці Ефіопії
Державіаслужба України оприлюднила інформацію про перші маршрути, розподілених в 2019 році між українськими авіакомпаніями.
Відомство схвалило заявку МАУ на польоти з Києва в столицю Ефіопії - Аддіс-Абеби. Авіакомпанія отримала право літати на цій лінії сім разів на тиждень.
Авіакомпанія «Джоник» отримала відмову від комісії Державіаслужби на видачу права на маршрут Київ-Амстердам через відсутність вільної квоти на цьому напрямку.
Одночасно з цим авіаперевізнику дали зелене світло на польоти два рази в тиждень зі Львова до іранського міста Ербіль, три рази на тиждень з Києва до Берліна і три рази на тиждень з Києва до столиці Албанії Тірани.
Всі маршрути відомство розподілило без обмеження по терміну дії прав. Засідання комісії Державіаслужби відбулось 29 січня 2019 року.
Джерело: avianews.com