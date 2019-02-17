Державіаслужба розподілила нові маршрути серед авіакомпаній України



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Маршрути відомство розподілило без обмеження по терміну дії прав

МАУ отримала дозвіл на польоти до столиці Ефіопії

Державіаслужба України оприлюднила інформацію про перші маршрути, розподілених в 2019 році між українськими авіакомпаніями.

Відомство схвалило заявку МАУ на польоти з Києва в столицю Ефіопії - Аддіс-Абеби. Авіакомпанія отримала право літати на цій лінії сім разів на тиждень.

Авіакомпанія «Джоник» отримала відмову від комісії Державіаслужби на видачу права на маршрут Київ-Амстердам через відсутність вільної квоти на цьому напрямку.

Одночасно з цим авіаперевізнику дали зелене світло на польоти два рази в тиждень зі Львова до іранського міста Ербіль, три рази на тиждень з Києва до Берліна і три рази на тиждень з Києва до столиці Албанії Тірани.

Всі маршрути відомство розподілило без обмеження по терміну дії прав. Засідання комісії Державіаслужби відбулось 29 січня 2019 року.

Джерело: avianews.com