Держбанк запустив онлайн-сервіс з вибору постачальника газу



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Держбанк запустив онлайн-сервіс з вибору постачальника газу

Підписати сформовану заявку можна за допомогою SmartID

З 22 жовтня Приватбанк запустив онлайн-сервіс передплати та управління послугами постачальників газу.

Про це у Facebook написав прессекретар Приватбанку Олег Серга.

«Уже сьогодні, завдяки партнерському проєкту з НАК »Нафтогаз України« можна за кілька кліків підключитися до газопостачанню ДК Нафтогаз України», - повідомив Серьга.

Він додав, що новий сервіс доступний для понад 12 млн користувачам додатка Приват24.

«Це принципово нова платформа, яка відкрита для співпраці з постачальниками будь-яких послуг у країні», - прокоментував запуск нового сервісу голова правління Приватбанку Петро Крумханзл.

Для клієнтів Приватбанку процес зміни постачальника газу досить простий. На сайті Приват24 необхідно вибрати розділ «Послуги/Комунальні постачальники». Наступний крок - вибрати адресу житла, яке бажаєте перевести на обслуговування до нового постачальника газу. Під карткою з адресою розміщено вкладку «Газопостачання» з діючим тарифом на газ від Нафтогазу. Натиснувши на вкладку «Нафтогаз», необхідно в формі приєднання внести персональні дані та EIC-код (індивідуальний газовий код житла, зазначений у квитанції на розподіл газу).

Підписати сформовану заявку можна за допомогою SmartID. Після відправки заявки з клієнтом зв'яжуться фахівці ДК «Нафтогаз України» для підтвердження процесу підключення.

1 серпня 2020 року в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

29 вересня опитування Центру Разумкова засвідчило, що більше половини українців - 53% - висловилися проти лібералізації газового ринку України.