У США закрився вже третій банк за рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депозити First City Bank of Florida за домовленістю з FDIC перейдуть United Fidelity Bank (Індіана)

Власники депозитів банку автоматично стають вкладниками United Fidelity Bank

Регулюючі органи штату Флорида припинили діяльність First City Bank of Florida, повідомила Корпорація зі страхування депозитів США (FDIC), передає Інтерфакс.

Він став третім банком, закритим в США з початку 2020 року.

Збанкрутілий банк довгий час мав проблеми з капіталом і якістю активів, і його закриття не пов'язане з поточними негативними економічними умовами, що виникли через пандемію коронавірусу, зазначила FDIC.

Депозити First City Bank of Florida за домовленістю з FDIC перейдуть United Fidelity Bank (Індіана). Власники депозитів закритої фінансової організації автоматично стають вкладниками United Fidelity Bank, а корпорація продовжить страхувати кошти на їх рахунках.

Станом на 30 червня 2020 року First City Bank of Florida володів активами на суму близько $134,7 млн, обсяг вкладів становив $131,4 млн.

За оцінками корпорації, витрати Фонду страхування депозитів у зв'язку з ліквідацією банку складуть $10 млн.

FDIC страхує депозити на суму до $250 тис. У системі страхування на кінець другого кварталу 2020 року брали участь 5066 банків.

Кількість проблемних банків в США на 30 червня становила 52 проти 54 в березні, в той час як на кінець минулого року їх налічувалося 51 (мінімальна кількість з четвертого кварталу 2006 року). Максимальний рівень в 888 подібних фінансових інститутів був зафіксований в першому кварталі 2011 року.

Загальний обсяг фонду страхування депозитів FDIC збільшився за другий квартал на $1,4 млрд і досяг рекордних $114,7 млрд.