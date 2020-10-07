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    Економіка та фінанси

    Бідність в Україні зростатиме. Світовий банк зробив невтішний прогноз

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    <p>Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні</p> - Бідність в Україні зростатиме. Світовий банк зробив невтішний прогноз

    Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

    Рівень бідності серед українців збільшиться через економічну кризу

    В Україні зросте рівень бідності на тлі економічної кризи. Такий прогноз зробив Світовий банк у середу, 7 жовтня.

    Бідність, розрахована на основі міжнародної межі бідності в 5,5 долара на день, є найнижчою в Україні і, як очікується, зросте на 0,2 п.п. в 2020 році до 2,3%.

    Крім того, при більш високих порогах зростання бідності буде більшим. При цьому очікується, що рівень бідності, який буде розрахований на основі національної межі бідності Світового банку для України, збільшитися на 2 п.п. в 2020 році.

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    «Стійке економічне зростання необхідне для зниження рівня бідності в середньостроковій перспективі», - сказано в документі.

    Також нагадаємо, що Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні.

     

    економіка гроші Світовий банк фінанси
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