Бідність в Україні зростатиме. Світовий банк зробив невтішний прогноз



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Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

Рівень бідності серед українців збільшиться через економічну кризу

В Україні зросте рівень бідності на тлі економічної кризи. Такий прогноз зробив Світовий банк у середу, 7 жовтня.

Бідність, розрахована на основі міжнародної межі бідності в 5,5 долара на день, є найнижчою в Україні і, як очікується, зросте на 0,2 п.п. в 2020 році до 2,3%.

Крім того, при більш високих порогах зростання бідності буде більшим. При цьому очікується, що рівень бідності, який буде розрахований на основі національної межі бідності Світового банку для України, збільшитися на 2 п.п. в 2020 році.

«Стійке економічне зростання необхідне для зниження рівня бідності в середньостроковій перспективі», - сказано в документі.

Також нагадаємо, що Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні.