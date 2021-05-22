Дев'ять нових мільярдерів з'явилося в світі після початку вакцинації від Covid-19

В цілому статки дев'яти нових мільярдерів оцінили в $19,3 млрд

Продажі вакцин від коронавірусу дозволили дев'ятьом власникам компаній, які їх виробляють, заробити мільярди, повідомляє CNN.

Найбільше на вакцинації виросли в доході генеральний директор американської компанії Moderna Стефан Бансель і генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін, яка розробила вакцину разом з Pfizer. Статки обох зараз становлятьть близько чотирьох мільярдів доларів.

Крім того, мільярдерами на папері стали керівники китайської компанії CanSino Biologics, які були першими інвесторами Moderna і за рахунок цього добилися різкого зльоту своїх акцій.

В цілому статки дев'яти нових мільярдерів оцінили в $19,3 мільярда.

Активісти People's Vaccine Alliance підкреслюють цим фактом різкe нерівність, яка виникла в результаті пандемії. Вони відзначають, що таких статків вистачить, щоб повністю вакцинувати близько 780 мільйонів людей в країнах з низьким рівнем доходу.

Активісти назвали нових мільярдерів лицем величезних прибутків, які фармацевтичні корпорації отримують від монополії на вакцинацію, і додали, що вакцини фінансувалися за рахунок державних коштів і повинні бути в першу чергу суспільним благом, а не можливістю заробітку.

Тим часом, станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти Covid-19. Усього в країні вакциновано 964 747 осіб, з них отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 070 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області.