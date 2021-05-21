Комаровський розповів, що вчителі не йдуть вакцинуватися, бо їм «соромно»

Педіатр із сумом констатує, що інтелектуальна еліта країни відмовляється щеплюватися

Відомий педіатр Євген Комаровський розповів, що в містах України вчителі масово відмовляються вакцинуватися. Водночас він зауважив, що така ситуація склалася через непродумані дії організаторів вакцинувальної кампанії.

Комаровський розповів історію, яка трапилася із його знайомими.

«У знайомого лікаря сестра – вчитель у середній школі дуже немаленького райцентру. Вчителів почали щеплювати, записалася, зрозуміло. Учора мали щеплення зробити. Лікар телефонує сьогодні, цікавиться, як воно після вакцинації, як самопочуття? «На щеплення не пішла». «Чому?». «Бо з усіх вчителів нашої школи я одна записалася. Буду, як усі, не хочу, щоб із мене сміялися, шепталися за спиною й пальцями показували…», – розповів Комаровський.

Педіатр із сумом констатує, що інтелектуальна еліта країни відмовляється щеплюватися

«Вчителі! Є відчуття, що планувальники щеплень страшно далекі від народу. Коронавірус – дурниця, головне – щоб у тебе пальцем не тикали!», – підсумував Комаровський.

Нагадаємо, педагогічних працівників, які цього року братимуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, мали вакцинувати препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovak. В Україні вже стартувала основна сесія ЗНО.

В Україні зробили лише понад мільйон щеплень проти Covid-19.

Епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

До слова, напередодні народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.

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