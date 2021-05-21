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    Пандемія у світі: ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19

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    Пандемія у світі: ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Поставки плануються до кінця цього року

    Європейський союз пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19. Поставки плануються до кінця цього року. Про це на відкритті глобального саміту з питань охорони здоров'я в Римі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, передає Reuters.

    «Ми повинні активізувати зусилля щодо забезпечення доступу до вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходів. І ми зробимо свій внесок. Європа прагне до кінця 2021 року передати таким країнам не менше 100 мільйонів доз», – сказала вона.

    Раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.

    Тим часом, станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти Covid-19. Усього в країні вакциновано 964 747 осіб, з них отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 070 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

    За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено:

    • Українців віком 20-39 років, а саме – 234 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою. Однією з найстаріших вакцинованих є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області Ірина Курова. Їй 99 років.
    • У розрізі пріоритетних груп найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур державної безпеки, як-от Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ тощо.
    • Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092.

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    Теги: Європа вакцинація Урсула фон дер Ляйен коронавірус
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    Пандемія у світі: ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19