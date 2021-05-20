Вакцинація в Україні: найбільше щеплень від Covid-19 зробили у Києві та на Дніпропетровщині

Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092

Усього в країні вакциновано 964 747 осіб

Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти Covid-19. Усього в країні вакциновано 964 747 осіб, з них отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 070 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено:

Українців віком 20-39 років, а саме – 234 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою. Однією з найстаріших вакцинованих є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області Ірина Курова. Їй 99 років.

У розрізі пріоритетних груп найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур державної безпеки, як-от Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ тощо.

Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092.

Нагадаємо, що вакцинація проти Covid-19 в Україні проходить згідно з етапами, прописаними у Дорожній карті вакцинації. Зараз щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо у 2021 році, освітян, залучені до проведення ЗНО, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також люди віком від 65 років.

Вакцинація проводиться у двох форматах:

Мобільними бригадами з вакцинації. Зараз в Україні сформовано 347 мобільних бригад. Навчання медиків продовжуються. Всього для щеплення проти коронавірусу підготують 600 таких мобільних бригад.

У стаціонарних пунктах щеплень, кількість яких постійно збільшується. Наразі підготовлено до роботи 2127 пунктів вакцинації (тимчасових та постійних).

Друга доза вакцини гарантована для кожного, хто щепився першою дозою. Дата щеплення залежить від вакцини, яку отримала людина. Проміжок такий для кожної вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) – друга доза через 12 тижнів після першого щеплення;

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 днів після першого щеплення;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – через 21 день після першого щеплення.

Тим часом, народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади. Про це нардепка сказала під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.