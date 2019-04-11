ДФС нарахувала понад 2 тисячі гривневих мільйонерів в країні



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Найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна

Станом на початок квітня 2019 року доходи, отримані у 2018 році, у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 громадян.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Кількість поданих декларацій на початок квітня 2019 року сягнула 201,3 тис. Це на 54% перевищує відповідний показник минулого року. Українці задекларували 24 млрд грн своїх доходів – це 197% до цифри, яка була на 1 квітня у 2018 році. Сума ПДФО до сплати цьогоріч – 577 млн грн, або 178% до результатів трьох місяців минулого року, військового збору до сплати 85 млн грн, що на 70% більше, ніж у попередньому році. Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 громадян», - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна (3,7 млрд грн), інших доходів, які підлягають оподаткуванню (3,5 млрд грн), від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна (1,8 млрд грн), іноземних доходів (1,1 млрд грн).

Значні суми доходів задекларували кияни (6,7 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської, Київської та Львівської (по 1,3 млрд грн) областей. При цьому найвищі темпи приросту задекларованих сум – у порівнянні з першим кварталом минулого року – на Закарпатті (327%), Донеччині (274%), в Одеській (240%) та Полтавській (210%) областях.

Найбільші суми ПДФО до сплати показали Київ (163 млн грн), Миколаївщина (33,8 млн грн), Харківщина (33,6 млн грн), Запоріжжя (33,5 млн грн), Дніпропетровська область (30,7 млн грн).

Як відомо, до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилось кілька тижнів. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня.