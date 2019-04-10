Три кандидати на посади глав митниці і податкової провалили тест з англійської



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Facebook Максима Нефьодова

Тест з іноземної мови пройшли лише 11 претендентів на посади голів Державної митної і податкової служб

Три претенденти на посади голів Державної митної і податкової служб не пройшли перший етап конкурсу - тест з іноземної мови.

Про це свідчать результати, опубліковані в Facebook першим заступником міністра економічного розвитку Максимом Нефьодовим.

«Конкурс на голову податкової та митної. Тест з іноземної мови пройшли відповідно 5 та 6 осіб. Вони і допущені до конкурсу», - написав Нефьодов.

Як відомо, сам Нефьодов претендує на посаду голови Державної митної служби.

З кандидатів на пост глави Митної служби тест з англійської мови не пройшов в.о. заступника голови ДФС Віктор Кривицький. З претендентів до податкової тест провалили екс-суддя Вищого адміністративного суду України Сергій Острович і головний редактор журналу «Рейтинг» Марія Данюк.

Слід зазначити, що є певна група політиків, які хочуть відмінити конкурс. Як повідомив «Главкому» народний депутат, голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак, нинішній конкурс «є фарс, його треба відміняти».

У цьому прагненні нардепа підтримують і низка громадських організацій. «Я є віце-президентом Асоціації платників податків України. Ми будемо збиратися у п’ятницю для обговорення цього питання. Я знаю, що профспілки повинні також зібратися, Асоціація роботодавців також», - зазначив він.

Нардеп також зауважив, що АПУ рекомендувала до участі у конкурсі на обіймання посади голови податкової Анатолія Макаренка, який має величезний досвід роботи у галузі, однак той, за словами Андрущака, «відмовився брати участь у постановочному шоу».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 20 березня оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб. Комісія вищого корпусу державної служби проведе конкурс 16 квітня.

Джерело: Новое Время