Дивно, що у занепаді «Укрзалізниці» звинувачують керівників, а не Наглядову раду, яка їх міняла, – експерт

Реформа «Укрзалізниці» має бути проведена до кінця цього року, відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

«Операційний занепад «Укрзалізниці» розпочався і набув великої швидкості з 2017 року», – Гусак

Наглядова рада «Укрзалізниці» регулярно змінює керівників компанії, звинувачуючи їх у занепаді, хоча саме після приходу цього складу ради ситуація в УЗ значно погіршилась. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Операційний занепад «Укрзалізниці» розпочався і набув великої швидкості з 2017 року. Нинішня наглядова рада працює з 2018 року… Дуже дивною ситуація виглядає, що за цієї Наглядової ради вже чотири керівника правління (УЗ – ред.) були поганими, і лише Наглядова рада була доброю. В той час як «Укрзалізниця» справді останні кілька років занепадала», – сказав Гусак.

Він також наголосив на необхідності якнайшвидшого проведення реформи «Укрзалізниці», щодо якої у наглядової ради виникли розбіжності з керівництвом УЗ. Та нагадав, що реформа має бути проведена до кінця поточного року, відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

«Метою реформи «Укрзалізниці» є створення конкурентного середовища та виділення пасажирських перевезень в окремий сегмент, який має або безпосередньо дотуватися державою, або збитки там мають покриватися за рахунок якихось інших механізмів, але не за рахунок інфраструктури та вантажних перевезень. І необхідність цієї реформи під сумнів не ставиться», – зазначив Гусак.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ «Українська залізниця» Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада «Укрзалізниці». В.о. голови правління призначили Івана Юрика, який уже обіймав цю посаду. Він став п’ятим керівником УЗ за останні два роки.

Раніше народний депутат, член ТСК ВР по Укрзалізниці Костянтин Бондарєв заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують по 300 тисяч гривень зарплати щомісяця, але при цьому роками не з'являються в Україні і не мають ніякого плану реформ для компанії. Тому необхідно розформувати Наглядову раду у цьому складі, і сформувати нову, в яку обрати професіоналів залізничної справи.