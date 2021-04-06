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    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події

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    Стрілянина сталася в поїзді&nbsp;сполученням &laquo;Костянтинівка - Київ&raquo; - Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина сталася в поїзді сполученням «Костянтинівка - Київ»
    Фото: Нацполіція

    Стрілянину влаштували двоє військовослужбовців, які прямували до Києва

    Пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківський області оприлюднила фото та відео з пасажирського потягу сполученням «Костянтинівка - Київ», в якому сталася стрілянина.

    На світлинах і відео купе, в якому їхали військовослужбовці і де стався конфлікт. Також на фото речові докази кримінального правопорушення.

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    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події
    Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події

    Нагадаємо, 6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка».

    Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.


    Теги: Національна поліція України кримінал Укрзалізниця потяг військові стрілянина
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