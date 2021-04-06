Стрілянина в потязі. З’явилися фото й відео з місця події

Стрілянину влаштували двоє військовослужбовців, які прямували до Києва

Пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківський області оприлюднила фото та відео з пасажирського потягу сполученням «Костянтинівка - Київ», в якому сталася стрілянина.

На світлинах і відео купе, в якому їхали військовослужбовці і де стався конфлікт. Також на фото речові докази кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка».

Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.



