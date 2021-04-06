«Я тебе поламаю». Мер Черкас та опозиціонер ледь не побилися на сесії міськради (відео)

Бондаренко і Кухарчук ледь не побились на сесії міськради

У вівторок, 5 квітня, на сесії міськради регіональний лідер «Національного Корпусу» Дмитро Кухарчук оголосив про формування опозиції чинному меру. Його виступ завершився словесною перепалкою із мером Анатолієм Бондаренком, пише «Кропива».

Кухарчук звинуватив Бондаренка в невиконанні обіцянок, корупції та оголосив про створення антимерського громадського руху.

«Йдучи на вибори Анатолій Васильович давав відверте слово, що не буде більше відкатів, а будуть чесні тендерні процедури. Давав слово, що мам загиблих героїв України не викидатимуть із маршруток, а буде транспортна реформа. Давав слово, що не буде співпраці з п’ятою колоною ОПЗЖ, а буде державницький підхід… Минула сесія показала, що в стінах Черкаської міської ради серед депутатського корпусу немає опозиції. Тому цю опозицію творитиме черкаська громада. Ми розпочинаємо громадський рух «Черкаси без Б», – заявив Кухарчук.

Потім мер та опозиціонер обмінялися образами, які ледь не переросли в сутичку, якій не дали відбутися депутати та правоохоронці.

Зокрема Бондаренко відповів Кухарчуку, що у всі часи були свої Голохвастови. Лідер «Національного Корпусу» звернувся до мера на «ти» та заявив, що він не має ніякого морального права його так називати.

«Не тикайте до мене, бо я по-чоловічому можу вийти і тикнуть», – відповів міський голова і направився до опонента.

Між чоловіками стали працівники поліції. Анатолій Бондаренко кинув у Кухарчука власну картонну фігуру, яку приніс Дмитро, а також сказав: «Я тебе поламаю».

У Черкасах 29 березня водій маршрутки № 20 висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.