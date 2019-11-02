Для «євробляхерів» готують нові розцінки розмитнення авто



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Машину за тисячу євро можна буде розмитнити всього за 350 євро

В Україні готується нова формула для розмитнення «євроблях». Наразі розробляється законопроєкт, згідно з яким податки за легалізацію авто на іноземній реєстрації в цілому будуть становити 35% від вартості транспортного засобу. Про це повідомили представники «євробляхерів», обізнані про переговори в Міністерстві інфраструктури.

За їхніми даними, є всі шанси, що автомобілі на єврономерах можна буде розмитнити за нинішньою формулою, але без урахування коефіцієнта віку транспорту. А це серйозно знизить вартість легалізації для старих автомобілів, повідомляє Ukr.Media.

За словами власників «євроблях», з урахуванням ПДВ і мита загальна сума платежів у бюджет складе приблизно 35%. Разом з тим у Міністерства фінансів є деякі питання до такої формули. Поки незрозуміло, яка сума буде надходити в бюджет і чи держава зможе отримувати потрібні надходження від автоіндустрії.

Однак власники автомобілів з іноземною реєстрацією розраховують на затвердження даної формули. Якщо законопроєкт підтримають, то машину за тисячу євро можна буде розмитнити всього за 350 євро. Більш того, адвокат «євробляхерів» зазначив, що остаточно не визначено, хто зможе розмитнити авто за такими тарифами та чи буде діяти ставка для авто, завезених до 25 листопада 2018 року, коли був прийнятий чинний закон про розмитнення.

Як відомо, 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

Зазначимо, що розмитнення «євроблях» вже принесло державі у сім разів більше коштів, ніж прогнозувалося. Передбачалося, що розмитнення принесе 1 млрд грн, але за вісім місяців вже надійшло 7,1 млрд грн.