Кабмін заборонив штрафувати власників «євроблях»



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Відповідне розпорядження уряд передав поліції

Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

Зазначимо, 12 вересня депутати відклали введення штрафів ще на три місяці.

«Ми повинні вирішити проблеми з власниками «євроблях». Наш міністр транспорту знаходиться в постійній комунікації з активістами. Ми сьогодні прийняли рішення, що до того, як не знайдемо адекватний вихід з цієї ситуації ми просто не будемо застосовувати штрафи... Даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не було зайвих конфліктів», - сказав Гончарук.

Нагадаємо, в Україні планують спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Планується ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долари за «кубик».

Як відомо, 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

Зазначимо, що розмитнення «євроблях» вже принесло державі у сім разів більше коштів, ніж прогнозувалося. Передбачалося, що розмитнення принесе 1 млрд грн, але за вісім місяців вже надійшло 7,1 млрд грн.