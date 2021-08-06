«Дніпропетровськгаз»: борг теплопостачальних підприємств області за розподіл газу становить 16 млн грн

Заборгованість теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ «Дніпропетровськгаз» та проведення планових робіт з модернізації газових мереж

Загалом 20% доходів АТ «Дніпропетровськгаз» отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам

Сума боргів підприємств-виробників тепла перед АТ «Дніпропетровськгаз» на початок липня становить 15,9 млн грн. Така ситуація порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

У 2021 році підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, продовжують накопичувати заборгованість перед АТ «Дніпропетровськгаз» за розподіл газу. Цього року сума боргу сягнула 16 млн грн. До числа найбільших боржників входять такі підприємства як Кам’янська теплогенеруюча компанія, Дніпровська ТЕЦ, Павлоградтеплоенерго.

Заборгованість теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ «Дніпропетровськгаз» та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку проходить підготовка до опалювального сезону, здійснюється найбільша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів, редизайну газогону.

«На сьогодні борг Кам’янської теплогенеруючої компанії за розподіл газу перед Дніпропетровськгазом досяг 11,4 млн грн. Наша компанія була вимушена подати до суду. Якщо заборгованість не погасять і ми матимемо негативну динаміку подальшого накопичення - це унеможливить підключення об’єктів комунального підприємства до системи газопостачання та призведе до загострення ситуації в опалювальний період», – зазначає комерційний директор АТ «Дніпропетровськгаз» Віталій Косенко.

Через системні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення, газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні у проектах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі.

Загалом 20% доходів АТ «Дніпропетровськгаз» отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам. Тому зменшення рівня розрахунків з боку теплопостачальних підприємств негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ «Оператор ГТС України».