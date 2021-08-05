Тарифи виростуть вже до опалювального сезону: скільки заплатять українці

Якщо зараз громадянам будуть приходити космічні платіжки за опалення, уряд втручатися не буде

В Україні, незважаючи на рекордні ціни на газ на європейському ринку, активно заповнюються газові сховища. Процес йде активніше, ніж у минулі роки, кажуть у «Нафтогазі». Водночас уже з початку опалювального сезону тарифи почнуть різко зростати, повідомляє Obozrevatel.

Що подорожчає?

Вартість газу в опалювальному сезоні впливає на дві категорії споживачів. Перші – ті, хто опалює будинки або квартири безпосередньо газом. У них переважно ситуація досить зрозуміла. Ще в травні газопостачальні компанії перевели своїх споживачів за замовчуванням на річний тариф. Залежно від компанії ціна варіюється за кубометр від 7,88 грн до 13,5 грн. І вона буде незмінною.

Але серед людей, які топлять газом, є і невелика частка тих, хто міняв постачальника або тарифний план минулої осені, щоб заощадити. У них переважно поки тарифи нижчі. Але ось коли їхні річні контракти закінчаться, чи запропонують їм газ за тією самою ціною, що й іншим, або ж він буде вже дорожчий – поки під питанням. Як стверджує директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, у цій ситуації немає універсально рішення, і все залежить від постачальника.

Але найбільше зростання цін на блакитне паливо стосуватиметься тієї категорії громадян, хто користується централізованим опаленням і гарячою водою. Тут ціноутворення буде формуватися на місцях. Як повідомляють в Асоціації «Укртеплокомуненерго», тарифи в цьому опалювальному сезоні можуть зрости від 15% до 70% залежно від регіону, міста або територіальної громади.

«Тарифи залежатимуть від того, наскільки добре налагоджена робота, – говорить Рябцев. – Наскільки погоджена структура ціни з місцевими органами влади. Чи є теплокомуненерго комунальним, державним або приватним підприємством».

Чому дорожчатимуть тепло і вода?

Основна причина подорожчання тепла і води – з травня цього року самі тепловики почали купувати газ у «Нафтогазу» істотно дорожче, ніж раніше. Як повідомляють в Асоціації «Укртеплокомуненерго», вже зараз у тариф може бути закладена вартість газу в 10 000 грн за тисячу кубометрів. Але ще в минулому опалювальному сезоні газ у тарифі коштував удвічі дешевше. Така ціна виникла через квотування обсягів газу, стверджують в Асоціації.

«Коригування завищених квот у міжсезоння в сторону зменшення – практично неможлива, і в разі недобору – ці обсяги на наступні періоди не переносяться. – говорить віцепрезидент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло. – А за наднормативні обсяги використаного газу протягом опалювального сезону доведеться заплатити мінімум на 50% більше, адже вартість такого газу значно вища і має постійну тенденцію змінюватися щомісяця, причому в бік збільшення».

Друга проблема для тепловиків: тепер за газ вони розраховуються з «Нафтогазом» наперед, авансом, а ось платежі населення приймає після використання послуги. Виникає різниця, яку покривати доводиться зі своїх ресурсів, яких, за словами тепловиків, практично немає.

Чи може держава безпосередньо втрутитися і знизити ціни?

Взимку минулого року, коли ціни на газ для населення почали виходити з-під контролю, а ситуація загрожувала масовими протестами, втрутився Кабінет міністрів і зафіксував ціну для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Якщо ж зараз громадянам будуть приходити космічні платіжки за опалення, уряд втручатися, ймовірно, вже не буде. Ціноутворення передали в компетенцію місцевої влади, але ресурсів, щоб вирішувати проблему, їм не дали, каже Рябцев:

«Теплоенерго не підкоряються Кабінету міністрів. На підставі чого вони можуть урізати тарифи? Тепер Кабмін скаже людям: «Не обрали на місцевих виборах потрібних людей, тепер це вони, місцева влада, вам «тарифний геноцид» влаштовують, а ми тут ні до чого».

Як знизити ціни?

Щоб ціни на опалення можна було знизити, теплокомуненерго просять Кабмін дозволити їм купувати український газ власного видобутку за ціною не більш ніж 4 000 за тисячу кубів.

«Це дозволить удвічі зменшити вартість теплової енергії і забезпечити 100% оплату ТКЕ за спожитий природний газ. ТКЕ повинні укласти прямі договори на постачання природного газу з «Укргазвидобуванням» без посередництва НАК «Нафтогаз України» і її дочірніх підприємств», – стверджує Дунайло.

Крім цього, тепловики вимагають реструктуризації заборгованостей, поставок газу без передоплати, можливості коригування тарифу у разі зміні ціни на енергоносії, а також заборони на від'єднання від енергопостачання в опалювальний сезон.

Що в підсумку?

Без втручання держави у відносини між «Нафтогазом» і тепловиками, очевидно, головною проблемою може стати далеко не зростання тарифів. Адже чим більше зростають тарифи, тим більше накопичуються борги населення перед тепловиками.

А чим менше населення платить, тим менше можливостей у тепловиків розраховуватися з «Нафтогазом». А через це тепловики можуть залишитися без поставок енергоносіїв. Відповідно, цілі міста можуть залишитися цієї зими не тільки з високими тарифами, але і без опалення.