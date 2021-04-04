До рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапив один українець

У першій десятці рейтингу дев'ять позицій зайняли американці й одну – француз

Агентство Bloomberg у суботу, 3 квітня, оновило список найбагатших людей світу. У рейтингу 298 позицію із 500 зайняв український олігарх Рінат Ахметов.

За даними видання, найбагатшою людиною на планеті є засновник Amazon Джефф Безос зі $185 мільярдами. На другому місці – глава Space X Ілон Маск зі статками у $171 мільярд, які нещодавно зменшилися на $1,4 млрд.

Також до трійки лідерів увійшов засновник Microsoft Білл Гейтс, який заробив $141 мільярд.

Відзначимо, у першій десятці рейтингу дев'ять позицій зайняли американці й одну – француз.

Так, згідно з інформацією Bloomberg, український мільярдер Рінат Ахметов загалом заробив $8,4 мільярда, проте останнім часом втратив 160 мільйонів. Він єдиний українець у переліку.

Раніше Forbes оприлюднив рейтинг українських мільярдерів.