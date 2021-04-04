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    До рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапив один українець

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    У рейтингу 298 позицію із 500 зайняв український олігарх Рінат Ахметов - До рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапив один українець

    У рейтингу 298 позицію із 500 зайняв український олігарх Рінат Ахметов

    У першій десятці рейтингу дев'ять позицій зайняли американці й одну – француз

    Агентство Bloomberg у суботу, 3 квітня, оновило список найбагатших людей світу. У рейтингу 298 позицію із 500 зайняв український олігарх Рінат Ахметов.

    За даними видання, найбагатшою людиною на планеті є засновник Amazon Джефф Безос зі $185 мільярдами. На другому місці – глава Space X Ілон Маск зі статками у $171 мільярд, які нещодавно зменшилися на $1,4 млрд.

    Також до трійки лідерів увійшов засновник Microsoft Білл Гейтс, який заробив $141 мільярд.

    Відзначимо, у першій десятці рейтингу дев'ять позицій зайняли американці й одну – француз.

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    Так, згідно з інформацією Bloomberg, український мільярдер Рінат Ахметов загалом заробив $8,4 мільярда, проте останнім часом втратив 160 мільйонів. Він єдиний українець у переліку.

    Раніше Forbes оприлюднив рейтинг українських мільярдерів.

    Теги: гроші Рінат Ахметов олігархи рейтинг фінанси Ілон Маск Білл Гейтс
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