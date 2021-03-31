У посольстві США назвали кроки, які Україна зробила «проти впливу олігархів»

Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні у травні 2019 року

США позитивно розцінили санкції проти Медведчука та Козака, звинувачення проти колишніх керівників «ПриватБанку»

Україна зробила чимало позитивних кроків для зменшення впливу олігархів, заявила в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Ми маємо визнати чимало позитивних кроків, які Україна зробила проти впливу олігархів і агентів згубного зовнішнього впливу в Україні. Ми підтримали кроки із запровадження санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака. Вони роками використовували свої медійні активи для підриву суверенітету та територіальної цілісності України», – розповіла Квін.

За її словами, обнадійливими для США були «обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ «Мотор Січ».

«Нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників «ПриватБанку» є важливим першим кроком до притягнення до відповідальності олігархів, звинувачених у крадіжці мільярдів в українського народу. Обнадійливими для нас також стали кроки щодо притягнення до відповідальності осіб причетних за втручання у вибори в США», – додала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні у травні 2019 року.

22 лютого 2021 року українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. 23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік. Цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у презиента України Володимира Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».