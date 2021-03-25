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    Данілов пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського

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    США ввели санкції проти олігарха Ігоря Коломойського - Данілов пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського
    США ввели санкції проти олігарха Ігоря Коломойського
    Фото: Слово і діло

    Данілов запевнив: якщо США передасть документи щодо санкцій проти Коломойського, Дубінського та Деркача, то Україна буде їх розглядати у відповідних інституціях

    Україна не реагує на запроваджені Сполученими Штатами санкції проти Ігоря Коломойського, Олександра Дубінського та Андрія Деркача, бо не отримала від американської сторони жодних документів щодо них.

    Про це в інтерв'ю «Радіо НВ» сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

    Він запевнив: якщо США передасть документи щодо санкцій проти Коломойського, Дубінського та Деркача, то Україна буде їх розглядати у відповідних інституціях.

    «Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами», — говорить Данілов.

    Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

    Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

    Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

    Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

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    Теги: Ігор Коломойський США РНБО санкції олігархи Олексій Данілов
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