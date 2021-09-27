Долар і євро різко подорожчали: курс валют на 27 вересня

НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар

Курс долара зріс на 12 копійок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 27 вересня на рівні 26,64 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, станом на сьогодні курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Так, Національний банк України на 27 вересня встановив курс на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становив 26,5272 гривень за долар.

Курс євро встановлено на рівні 31,21 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше фахівці розповіли, чому курс долара знову різко пішов угору і яким він буде до кінця вересня.

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