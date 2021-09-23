Турецька валюта обвалилася до історичного мінімуму

За долар сьогодні давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час

Ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку

Курс турецької ліри оновив рекордний мінімум відносно долара після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар сьогодні давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

До цього історичний обвал валюти був зафіксований 22 червня 2021 року – тоді долар коштував 8,78 ліри.

Зазначимо, 23 вересня центробанк Туреччини знизив ставку на 100 базисних пунктів з 19 до 18%,попри стрімке зростання інфляції у країні та прогнози експертів. За підсумками липня вона становила 19,25%.

Рішення центрального банку збіглося з позицією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який відкрито виступає проти підвищення ключової ставки. Турецький лідер вважає, що її збільшення стимулює інфляцію.

Варто також вказати, що за останні два роки у центробанку Туреччини змінилося вже чотири керівники.

У березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

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