Курс біткоїна різко обвалився на 10%

Зниження курсу відбувається внаслідок збільшення невизначеності у світі щодо регулювання криптовалют

Найпопулярніша криптовалюта у світі біткоїн (Bitcoin) у понеділок, 20 вересня, втратила у собівартості 10%. Наразі вартість біткоїна становить $42,9 тис. Про це повідомляє CNBC.

Інші криптовалюти також продемонстрували стрімке падіння у перший день цього тижня. Так, Еther знизилася на 12% до $2 985.

Зазначається, що зниження курсу відбувається внаслідок збільшення невизначеності у світі щодо регулювання криптовалют.

До слова, названо умову, за якої буде знищено біткоїн.

Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.