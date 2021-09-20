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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна різко обвалився на 10%

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    Наразі вартість біткоїна становить $42,9 тис.&nbsp; - Курс біткоїна різко обвалився на 10%
    Наразі вартість біткоїна становить $42,9 тис. 
    фото: Getty

    Зниження курсу відбувається внаслідок збільшення невизначеності у світі щодо регулювання криптовалют

    Найпопулярніша криптовалюта у світі біткоїн (Bitcoin) у понеділок, 20 вересня, втратила у собівартості 10%. Наразі вартість біткоїна становить $42,9 тис. Про це повідомляє CNBC.

    Інші криптовалюти також продемонстрували стрімке падіння у перший день цього тижня. Так, Еther знизилася на 12% до $2 985.

    Зазначається, що зниження курсу відбувається внаслідок збільшення невизначеності у світі щодо регулювання криптовалют.

    До слова, названо умову, за якої буде знищено біткоїн.

    Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

    Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

    Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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    Теги: валютні операції гроші фінанси Біткоїн криптовалюта
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    Курс біткоїна різко обвалився на 10%