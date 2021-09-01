Фінансисти спрогнозували курс долара на осінь

Курс буде коливатися, згідно з прогнозами, від 26,7 – 27,2 гривень/долар

Аналітики чекають на девальваційний тренд

Аналітики прогнозують ослаблення гривні у вересні. Курс буде коливатися, згідно з прогнозами, від 26,7 – 27,2 гривень/долар. Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна» .

Так, аналітик ICU Тарас Котович очікує, що в вересні гривня може трохи ослабнути і коливатися в межах коридору 27 – 27,5 гривень/долар, а пізньої осені поступово рухатися в бік 28 гривень/долар.

Курс в вересні буде перебувати в діапазоні 26,7 – 27,2 гривень/долар, очікує Ярослав Кабін з «Ідея Банку». У Concorde Capital прогнозують ще більше «вузький» коридор на найближчий місяць – 26,9 – 27 гривень/долар.

В «ОТП Банку» на початку вересня очікують ослаблення гривні, але не більше ніж до 27,2 гривень/долар, а пізніше – до середини місяця – повернення до рівня 27 гривень/долар.

«Ми чекаємо на девальваційний тренд, але без сильних коливань. Зростання чекаємо в перші дні вересня і в кінці вересня. Чекаємо коридор у вересні 26,85 – 27,25 гривень/долар. Впливає настрій – населення починає більше купувати валюту, ніж здавати, імпорт активізується після літнього сезону, високі ціни на газ», – прокоментував Антон Курінний з «ОТП Банку».

До слова, українці в серпні збільшили купівлю валюти в 5,5 раза.