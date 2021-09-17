Скільки буде коштувати долар у 2022 році – прогноз експертів

У наступному році долар коштуватиме не більше 28,2 гривні

Аналітики Київської школи економіки (КШЕ) вважають, що обмінний курс у 2022 році не перевищать 28-28,2 гривні за долар США. Про це під час представлення експертного аналізу законопроєкту про державний бюджет повідомив керівник Центру макроекономічного моделювання КШЕ Юрій Шоломницький, пише Укрінформ.

Він нагадав, що бюджетний законопроєкт на наступний рік підготовлено з урахуванням урядового прогнозу, згідно з яким американська валюта коштуватиме 28,6 гривні.

«Водночас нині фактично відсутній девальваційний тиск на гривню. Це, зокрема, зумовлено нещодавнім розподілом МВФ спеціальних прав запозичення (2,7 млрд дол. для України – ред.). Національний банк накопичив суттєві резерви, що дозволить активно реагувати на можливі курсові сплески», – сказав економіст.

Нинішній високий рівень пропозиції валюти, за його словами, також не дає підстав прогнозувати, що до кінця цього року долар коштуватиме 28 грн. Відповідно, і в 2022 році навіть при зростанні цін на енергоносії та погіршенні платіжного балансу гривня навряд чи ослабне до спрогнозованого урядом показника.

«Я не кажу, що прогнози занадто завищені. Але, з огляду на поточну економічну ситуацію й на те, як проявляє себе гнучкий валютний курс, можна було б переглянути цей показник у бік зниження. Приміром, до 28-28,2 гривні за долар», – вважає експерт.

Але у довгостроковій перспективі, за його прогнозами, збережеться тенденція до щорічної девальвації гривні стосовно основних світових валют на 1-2%.

За розрахунками керівника Центру макроекономічного моделювання КШЕ, нижчим, аніж прогнозують в уряді, наступного року може виявитися й показник інфляції. У Київській школі економіки вважають, що вона знов повернеться до цільового коридора НБУ й не перевищить 5%. Оскільки дія чинників, які призводили до певних інфляційних збурень цьогоріч, істотно послабиться.

Нагадаємо, після досягнення в липні пікових значень – понад $210 за тонну – світові ціни на залізну руду різко пішли вниз і продовжують активно знижуватися. Станом на початок вересня котирування руди з вмістом заліза 62% знизилися на третину, до $145 за тонну. Це загрожує Україні втратою валютного виторгу, а відтак – падінням курсу гривні.

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