Долар стрімко зростає: курс валют на 10 березня



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В Україні стрімко зростає долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,92 грн/долар

На 10 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,92 грн/дол.,

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24.921500 грн за долар;

28.233600 грн за євро;

0.365310 грн за російський рубль;

32.415400 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 9 березня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.

Гривня подешевшала до долара і євро на тлі падіння на світових ринках через розрив угоди ОПЕК з Росією і початок цінової війни між Саудівською Аравією і РФ. Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.

Американські індекси на відкритті торгів обвалилися слідом за азіатськими і європейськими. S&P 500 відкрився падінням на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ Composite — на 6,86%. Через обвал торги на Нью-Йоркській фондовій біржі призупиняли на 15 хвилин.